Adım adım savaşa: Ukrayna’da üst üste gerilimi artıran açıklamalar

Ukrayna’nın Donbass bölgesinde hükümet güçleri ile Rus ayrılıkçılar arasında gerilim, karşılıklı suçlamalar ve yoğun patlamalar devam ederken, dünyayı diken üstünde tutacak iki açıklama üst üste geldi. Önce 20 Şubat’ta biteceği önceden belirtilen, Rusya-Belarus ortak tatbikatının “süresiz” uzatıldığı açıklandı. Belarus Savunma Bakanı’nın, 30 bin Rus askerinin ülkede kalmaya devam edeceğini belirtmesi, yalnızca Ukrayna’da değil Baltık ülkelerinde de tedirginliği artırdı. Açıklamada, “Birlik Devletleri” ile “Belarus ve Rusya devlet başkanları” vurgusu dikkatlerden kaçmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gerginliğin had safhaya ulaştığı Donbass temas hattında olduğu gibi, “Her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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GÜÇLÜ BARUT KOKUSU VAR

“Müttefik Kararlılığı-2022” ortak askeri tatbikatının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulunan Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu. Hrenin, kararın ‘Belarus ve Rusya devlet başkanları’ tarafından alındığını kaydetti. Belaruslu bakanın “Avrupa’da çok güçlü barut kokusu var” açıklaması yapması da kafaları karıştırdı.

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Peskov

BİR KIVILCIM YETER

Belarus’ta ortak tatbikatın süresiz uzatıldığının açıklanmasından sonra Kremlin’den de Batılı ülkelere tehdit gibi bir açıklama geldi. Kremlin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını ‘provokasyon’ olarak tanımladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass’taki gerilimin tavan yaptığı ve herhangi bir kıvılcım ya da provokasyonun geri dönülemez sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Zelenskiy

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, artan gerilim ve çatışmaların ardından Donbass için ‘acil ateşkes’ çağrısında bulundu. Son günlerde Donbass bölgesinde Donestk ve Lugansk’ı ellerinde tutan Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında ateşkesi ihlale ilişkin karşılıklı suçlamalar devam ediyordu. Dün bölgeden yüzlerce patlama sesi geldiği bildirildi.

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40 BİN KİŞİ TAŞINDI İDDİASI

Donbass’taki Rus ayrılıkçılar 40 bin kişinin Rusya tarafında geçtiğini iddia etti. Donbass’tan taşınan mülteciler nedeniyle Rusya’nın Voronezh bölgesinde OHAL ilan edildi. ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahaleyi meşru göstermeye çalışmak için Donbass’ta “sahte bayrak” operasyonları düzenleyebileceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu hafta Kiev’in Donbass’ta “soykırım yapmaya çalıştığını” iddia etmişti. Ukrayna ordusu dün Donbass’ta iki askerin öldüğünü, dördününse yaralandığını açıklamıştı.

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Antony Blinken

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Olaylar işgale doğru gidiyor

Rusya’nın Belarus ve Donbass üzerinden gerilimi artıran çıkışlarına Washington’dan cevap gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Olaylar Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline doğru gidiyor. Diplomasinin Putin’i caydırması için bütün imkanları kullanacağız. Biden, Putin ile herhangi bir zamanda ve formatta görüşmeye hazır” açıklamasıyla artan gerilime katkıda bulundu. ABD yönetimi ve medyası, 20 Şubat’ı takip eden günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlayacağını iddia ediyordu.

Boris Johnson

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JOHNSON’DAN 1945 GÖNDERMESİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, BBC’ye verdiği röportajda, Ukranya’daki son durumu, “Rusya’nın Avrupa’da 1945’ten bu yana en büyük savaşı planladığını gösterdiği” sözleriyle yorumladı. Johnson, “planın çoktan başladığına" yönelik işaretler olduğunu belirterek, olası bir işgalde Rusya’nın amacının Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatmak olduğunu iddia etti. Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.