Adrian Darya resti

İran ile ABD arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan tanker geriliminde Tahran rest çekti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a ait Adrian Darya-1 gemisinin Suriye'ye gittiği yönündeki sözlerine karşılık "İstediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız" ifadelerini kullandı. ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı İran gemisi "Adrian Darya-1"i yaptırım listesine eklemişti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da önceki gün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İran Dışişleri Bakanı Zarif, Adrian Darya-1'in Suriye'ye gitmediği yönünde İngiltere'ye garanti verdi ancak biz, söz konusu tankerin Suriye'nin Tartus Limanı'na gittiği yönünde güvenilir bilgilere sahibiz" ifadeleriyle tahran yönetimini hedef almıştı.

Mike Pompeo

"SÖYLENİP DURMA POMPEO" ÇIKIŞI

Zarif'ten ABD'ye: Herkese petrol satarız

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'a ait geminin Suriye'ye gidişiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. ABD'nin savunma araçlarına ve nükleer yakıta ulaşmalarına izin vermediğini, İran onları üretince de şikayetle karşılaştığını aktaran Zarif, "ABD, deniz korsanlığı ve tehdit ile İran'ın kadim müşterilerine petrol satışına engel olmaya çalışıyor. Söylenip durmayın Sayın Pompeo! Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMANIN İÇERİĞİ DEĞİŞEMEZ" VURGUSU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesinde, ABD tarafından İran'a karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasının daha sonraki müzakerelerin zeminini oluşturacağını söyledi. Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı dahil su yollarında gemiciliğin özgür bir şekilde yapılması ve güvenliğin temininin İran'ın şimdi yapılan müzakerelerdeki hedefi olduğuna işaret eden Ruhani, "Nükleer anlaşmanın içeriği değiştirilemez niteliktedir ve tüm taraflar buna uymalıdır." diye konuştu.

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Meddahlara casus iddiası

Öte yandan İran Meddahlar Başkanı Yusuf Ercuni, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aşura" törenlerini bozmak üzere İsrail'de eğitim aldıklarını iddia ettiği meddahlardan bazılarının gözaltına alındığını bildirdi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ercuni, İsrail'in İran'daki "Aşura" törenlerini bozmak için eğittiği meddahlardan bazılarının emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.