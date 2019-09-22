Dünya Af için pazarlık yapıyor
ORTADOĞU

Af için pazarlık yapıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk suçlaması nedeniyle hapse girmemek için siyaseti bırakma karşılığında af istiyor. Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz’ın hükümet kurma görüşmelerine yanaşmıyor. Netanyahu, hükümete giremezse yolsuzluktan cezaevine girebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk dosyalarında suçlu bulunması halinde hapse girmemek için siyaseti bırakma karşılığında af talep etme yoluna başvuracağı belirtildi. İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun haberine göre, Netanyahu aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den af talep etmenin yollarını araştırıyor. Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak en az bir kişiyle görüştüğü ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi kati suretle reddedeceği vurgulandı. İsrail’de yapılan genel seçimlerde partisi ikinci sıraya gerileyen Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkması ile beraber yargılandığı yolsuzluk davalarından hapse girebilir.

ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı
DÜNYA
ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.