Af için pazarlık yapıyor

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk dosyalarında suçlu bulunması halinde hapse girmemek için siyaseti bırakma karşılığında af talep etme yoluna başvuracağı belirtildi. İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun haberine göre, Netanyahu aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den af talep etmenin yollarını araştırıyor. Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak en az bir kişiyle görüştüğü ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi kati suretle reddedeceği vurgulandı. İsrail’de yapılan genel seçimlerde partisi ikinci sıraya gerileyen Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkması ile beraber yargılandığı yolsuzluk davalarından hapse girebilir.