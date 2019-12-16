Afgan mültecilerin kışla savaşı

10 BİN KİŞİLİK KAMP

Pakistan’da kış şartlarının kendini göstermesiyle başkent İslamabad’daki Afgan mülteci kampında hayat daha da zorlaşıyor. Kentin dışında kurulan yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kampta evlerin tamamının kerpiçten olması ve altyapının olmaması zorlu kış şartlarının etkilerini artırıyor. Kamp sakinlerinden Sana Gul, kamp nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğunu belirterek, en büyük sıkıntıyı çocuklar ile dul ve yaşlıların yaşadığını söyledi.

ÇATIYA NAYLONLU ÖNLEM

Özellikle yağmurlarda kerpiç evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığını söyleyen Gul, “Daha kerpiç kurumadan yağan yağmurlarda ev çöküyor. Üşenmeden her yağmurdan sonra evlerimizi yine yapıyoruz. Evinde erkek olanlar için tekrar yapmak kolay ama dul ve yaşlılar için çok zor oluyor. Onlara komşuları yardım ediyor” dedi. Evlere su girmemesi için çatılara saman ya da naylon koyduklarını ifade eden Gul, evlerin içinde ısınmak için kerpiçten sobalar yaptıklarını kaydetti.

ATIK SULAR YOLA AKIYOR



Kampa kışın getirdiği zorluklardan bir diğeri de çamura ve göle dönen yollar. Kamp, basit belediye hizmetlerine bile sahip değilken İslamabad’ın kampa giden yolları da bakımsız. Mültecilerin evlerinin altından açılan deliklerden kamp içindeki yollara atık sular akıyor. Sokakları özellikle çocuklar için sağlıksız hale getiren bu durum, yağışlar artınca yaşamı daha da güçleştiriyor.