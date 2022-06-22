Dünya Afganistanda 5,9 büyüklüğünde deprem
ASYA

Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda 5,9 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

PAKİSTAN ŞEHİRLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.

Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'da deprem
DÜNYA
Afganistan'da deprem
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