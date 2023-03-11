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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Bir kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentinde Hazara Şiilerine ait Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

11:54 . 11/03/2023 Saturday
AA
Afganistan'da patlama

Afganistan'da patlama

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezinde bulunan Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Veziri, yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan önceki gün terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki intihar saldırısında Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile 2 kişi hayatını kaybetmişti.


#Afganistan
#bombalı saldırı
#Mezar-ı Şerif
#gazeteci
41 dakika önce
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