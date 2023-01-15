Dünya Afganistanda dördü çocuk beş kişi donarak hayatını kaybetti
ASYA

Afganistan’da dördü çocuk beş kişi donarak hayatını kaybetti

Afganistan'ın Badgis vilayetinde olumsuz hava koşullarının etkisi sebebiyle 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kış mevsiminde olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan ulaşım zorluklarından dolayı insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım ulaştıramaması, bu gibi sorunları beraberinde getirmekte.

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Haber Merkezi AA
Afganistan’da dördü çocuk beş kişi donarak hayatını kaybetti
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Badgis Vilayet Sözcüsü Ahmed Can Hanzala, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Hanzala, dün gece vilayetin Kadis ilçesinde 4’ü çocuk 5 kişinin olumsuz hava koşulları nedeniyle donarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afganistan’da, ekonomik kriz nedeniyle kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kitle bulunuyor.

Öte yandan, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının daha yüksek olduğu ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini de güçleştiriyor.

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