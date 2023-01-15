Afganistan’da dördü çocuk beş kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'ın Badgis vilayetinde olumsuz hava koşullarının etkisi sebebiyle 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kış mevsiminde olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşanan ulaşım zorluklarından dolayı insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım ulaştıramaması, bu gibi sorunları beraberinde getirmekte.

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