Dünya Afganistanda hava saldırısı 10 ölü
ASYA

Afganistan'da hava saldırısı: 10 ölü

Afganistan'da hava saldırısı: 10 ölü

Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi. Badghis Vilayet Meclisi Başkanı Abdul Aziz Beg, yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ü çocuk, 2’si kadın.
Yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ü çocuk, 2’si kadın.

Afganistan yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın Badghis vilayetinde Afgan güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Badghis Vilayet Meclisi Başkanı Abdul Aziz Beg, yaşamını yitiren 10 kişiden 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğunu açıkladı.

Bölgedeki ordu üssünün isyancılar tarafından çevrildiğini belirten Aziz Beg, helikopterlerin üsse ulaşmaya çalıştığını ancak civardaki köylerden ateş açıldığını söyledi.

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