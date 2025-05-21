Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Afganistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü

Afganistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü

14:4021/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Patlama sonucu 7 madencinin yaşamını yitirdiği, 2 madencinin de yaralandığı belirtildi.
Patlama sonucu 7 madencinin yaşamını yitirdiği, 2 madencinin de yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samangan Emniyet Müdürlüğü, şehrin Dar-e-Suf Payin bölgesindeki kömür madeninde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlama sonucu 7 madencinin yaşamını yitirdiği, 2 madencinin de yaralandığı belirtildi.

Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmetullah Rahmani, patlamanın kömür madenindeki metan gazının birikmesi sonucu yaşandığını kaydetti.

#Afganistan
#Samangan
#Dar-e-Suf Payin
#Kömür
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS tercih işlemleri başladı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları ve taban puanları belli oldu