Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi

Dünya

Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Aylardır Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, çeşitli görüşmeler yapılıyor." dedi. Maduro açıklamasının devamında, "Sizlere bir sır vermek istiyorum, bunu benim için saklayın çünkü kimsenin bilmemesi gereken gizli yerlerde, gizli görüşmeler yapıldı. Elbette temas halindeyiz ve temas halinde olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.