Dünya Afganistandaki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu Genç milli futbolcu Zaki Anwari
ASYA

Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Genç milli futbolcu Zaki Anwari

Afganistan'dan kaçanlar arasında yer alan genç milli futbolcu Zaki Anwari'nin cansız bedeninin, Katar'a zorunlu iniş yapan nakliye uçağının iniş takımları arasında bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Afganistandan havalanan uçaktan düşen kişi genç futbolcu Zaki Anwari çıktı
ABD uçağının iniş takımlarından düşen bir kişinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğu açıklandı.

Amerikan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaos sırasında havalanan C-17 askeri kargo uçağının tekerlekleri arasında insan vücudu parçaları bulunduğunu doğrulamıştı.

Yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek için çabalayan çok sayıda kişinin havaalanındaki uçakların motor ve kanatlarına tırmandığı, havalanan bir Amerikan kargo uçağından da insanların düştüğü görülmüştü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşen bir kişinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.

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19 yaşındaki Anwari'nin, Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullandığı görüldü..

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