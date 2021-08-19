Afganistan'daki uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu: Genç milli futbolcu Zaki Anwari

ABD uçağının iniş takımlarından düşen bir kişinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğu açıklandı.

Amerikan Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaos sırasında havalanan C-17 askeri kargo uçağının tekerlekleri arasında insan vücudu parçaları bulunduğunu doğrulamıştı.

Yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek için çabalayan çok sayıda kişinin havaalanındaki uçakların motor ve kanatlarına tırmandığı, havalanan bir Amerikan kargo uçağından da insanların düştüğü görülmüştü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşen bir kişinin milli genç futbol takımından Zaki Anwari olduğunu duyurdu.

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19 yaşındaki Anwari'nin, Facebook'taki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullandığı görüldü..

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