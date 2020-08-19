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Dünya Afrika Birliği Malinin üyeliğini askıya aldı
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Afrika Birliği Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı. Açıklamada, ordu tarafından zorla tutuklanan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve diğer hükümet üyelerinin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi
Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi'ninTwitter hesabından yapılan açıklamada, anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

  • Açıklamada, ordu tarafından zorla tutuklanan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve diğer hükümet üyelerinin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
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Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.


Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, dün araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlar ile yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

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Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra da darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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