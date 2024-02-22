Afrika Birliği'nden Kongo'daki gerilim sonrası yabancı ülkelere uyarı: Afrika'nın iç işlerine karışmayın

Faslı bir gezgin Afrika'da gecenin bir yarısında uğradığı bir köyde hep bir ağızdan Kur'an okuyan küçük öğrencilerin görüntüsünü paylaştı. Elektriğin olmadığı köyde yakılan ateşin etrafından toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan Meryem Suresi'ni okudu. Çocukların okuduğu Kur'an tilavetinden etkilenen gezgin duygularını şu sözlerle ifade etti: “Afrika'nın ortasından geçerken, gecenin bir yarısı küçük bir köye uğradım ve kulübelerin arasından gelen güzel bir ses duydum. Gidip baktım, Kur'an okuyan çocuklardı. Bu duyguyu sizlerle paylaştığım için çok minnettarım.”