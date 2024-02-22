Afrika Birliği'nden Kongo'daki gerilim sonrası yabancı ülkelere uyarı: Afrika'nın iç işlerine karışmayın

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Ruanda liderlerinden Angola ve Kenya'da başlatılan süreç çerçevesinde diyaloğu sürdürmelerini istedi.
Tansiyondan derin endişe duyduğunu kaydeden Muhammed, tüm yabancı ülkelere Afrika'nın özellikle de Büyük Göller Bölgesi'ndeki ülkelerin iç işlerine karışmaktan tamamıyla sakınmaları çağrısı yaptı.
KDC'de çatışmalar devam ediyor
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.
Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ve 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.
M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC savaşın eşiğine geldi.
KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.