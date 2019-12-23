Dünya Afrika sömürge parasını bırakıyor
AFRİKA

Afrika sömürge parasını bırakıyor

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülke, 2020’den itibaren sömürge parası 74 yıllık CFA Frangı'nı terk ederek kendi ortak para birimine geçecek. Açıklamayı yapan Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ayrıca Fransa Merkez Bankası ve hazinesi ile de bağlarını keseceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Batı Afrika ve Sahel ülkeleri ile Fransa arasında gerilen ilişkileri düzeltmek için bölgeye bir ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “neokolonyalizm” ile suçlanan ülkesini timsah gözyaşları dökerek savundu. Emmanuel Macron, sömürgeciliğin “ağır bir hata” olduğunu söyleyerek tarihte bir sayfayı kapatma çağrısında bulundu. Uzun yıllar Fransa’nın himayesi altında kalan Fildişi Sahili’ni ziyaret eden lider, burada yaptığı konuşmada kendi ülkesinin hegemonik olarak algılandığını, ülkesinin sömürgeciliğin tuzaklarına düşmesinin bir hata olduğunu söyledi. Afrika’nın nüfusu açısından genç bir kıta olduğunu belirten cumhurbaşkanı, “Ülkenizin üçte ikisi sömürgeciliğin ne olduğunu asla bilmedi” diye konuştu. Macron Afrikalı genç nesli, ülkesiyle yeni bir dostluk ilişkisi kurmaya davet etti. Macron’un seçim kampanyası boyunca Fransa’nın Cezayir’i kolonileştirmesinin insanlık suçu olduğunu söylemesi büyük tartışma yaratmıştı. Macron’un “sömürgecilik hataydı” çıkışı “yeni sömürge manevrası” olarak yorumlandı.

  • Sömürge parasını bırakıyorlar
  • Öte yandan Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülkenin, 2020’den itibaren Fransız sömürge döneminden kalma 74 yıllık CFA frangını yürürlükten kaldırarak ortak para birimine geçeceği bildirildi. Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, UEMOA üyesi 8 ülkenin CFA frangı konusunda reform kararı aldığını, 1945’ten bu yana kullandıkları CFA frangını gelecek yıldan itibaren kullanmayacaklarını belirtti. Ouattara, 8 ülkenin ayrıca Fransa Merkez Bankası ve hazinesi ile teknik bağlarını keserek, yeni para birimini kendilerinin yöneteceğini vurguladı. Ouattara, ekonun değerinin de CFA frangı gibi avroyla sabitleneceğini kaydetti. Afrika ülkelerinin döviz rezervlerinin yüzde 50’sinin Fransa Merkez Bankasında tutulması uygulaması da kalkacak.

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