Dünya Afrika ülkesinden dikkat çeken Fransa kararı
AFRİKA

Afrika ülkesinden dikkat çeken Fransa kararı

Burkina Faso, Fransız radyosu Radio France Internationale’in (RFI) yayınlarını askıya aldığını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun terör örgütleri El Kaide ve IŞİD’le ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti. Açıklamada, radyonun yayımladığı mesajla teröristlerin binlerce Burkina Fasolunun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulunduğu belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Afrika ülkesinden dikkat çeken Fransa kararı
Arşiv

Burkina Faso, Fransız radyosu Radio France Internationale’in (RFI) yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun terör örgütleri El Kaide ve IŞİD’le ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti. Açıklamada, radyonun yayımladığı mesajla teröristlerin binlerce Burkina Fasolunun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulunduğu belirtildi.

Burkina Faso hükümeti, geçen ay başlattığı kampanyayla orduya ulusal ve yerel seviyede 50 bin asker alacağını açıklamıştı.

Güvenlik sorunları gerekçesiyle bu yıl 2 darbenin görüldüğü Burkina Faso’da darbe sonrasında Fransa karşıtı eylemler yapılmıştı.

Komşu ülke Mali’deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015’ten bu yana Burkina Faso’nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015’ten Aralık 2021’e kadar 600’ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'dan Fransa'ya bir tokat daha: Resmen kaldırıldı
DÜNYA
Afrika'dan Fransa'ya bir tokat daha: Resmen kaldırıldı
Karadenizin mücevheri ortaya çıktı

Karadeniz'in mücevheri ortaya çıktı

Başka benzeri yok: Tüm dünyadan görmeye gelecekler.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
Asla bel bağalamayız

​Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yabancı danışman tepkisi.

​İçişleri: Aralarında sözde maliye emiri de bulunan 18 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Yeni liste açıklandı: Tek tek sıralandı.

​Harekete geçildi: Çalışmalar başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.