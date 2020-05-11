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Dünya Afrikada koronavirüs vaka sayısı 63 bini aştı
AFRİKA

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 63 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 63 bin 325’e çıktı. Kıtada koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Kıtadaki en fazla vaka Güney Afrika'da.
Kıtadaki en fazla vaka Güney Afrika'da.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

MISIR VE CEZAYİR'DE VAKALAR ARTIYOR

  • Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho da halen vaka bildirilmedi.

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