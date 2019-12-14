Afrika’da Macron’a büyük öfke

Senegal’in ana muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousman Sonko, Mecliste yapılan bütçe oylamasındaki konuşmada, “Macron, ‘Afrika’da Fransa karşıtlığı bir tutum var’ diyor. Sayın Macron, Fransa karşıtlığı değil, Afrika öncelikli bir tutum var” ifadesiyle tepkisini dile getirdi. Sonko, sömürge parası CFA frangının Fransız şirketlerini ve ülkenin para rezervlerinin bir kısmına el koymak amacıyla var olduğunu, Senegal’in bu para birimini kullanmayı bırakması gerektiğini kaydetti.

Valileriyle konuşur gibi...

Nijer Pan-Afrikanizm Derneği Başkanı Ömer Abdurrahman, Macron’un egemen ülke liderleriyle değil de kendi valileriyle konuşur gibi üslup kullandığını belirtti. Sahel ülkelerindeki yabancı üslerin çözümden ziyade sorun ürettiğini ifade eden Abdurrahman, “Biz yabancı ya da Fransız karşıtı değiliz. Fransa’nın Afrika’ya yönelik politikasını ve tutumunu eleştiriyoruz” diye konuştu. Eski Fildişi Sahili Meclis Başkanı ve muhalefetteki Cumhuriyet için Özgürlük ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mamadou Koulibaly de, “Afrika’da da Fransız düşmanlığı yok. Biz Fransa’nın ekonomimiz ve liderlerimiz üzerinde hakimiyet kurma çabasına karşı çıkıyoruz” çıkışını yaptı. Koulibaly, “Macron, Fransızlar için önemsenen özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi gibi hak ve değerlerin Afrika halkı için önemli olmadığını düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sahel’de isyan

Fransa’nın askeri gücüyle bulunduğu Afrika’nın Sahel bölgesinde Nijer, Çad ve Mali gibi ülkelerde de isyan dalgası hızla yayılıyor. Yerel halk, Fransa’nın bölgedeki varlığının terörü engellemediğini bilakis artışa geçirdiğine dikkat çekiyor. Son olarak Nijer’de 71 askerin terör saldırısı sonucu öldürülmesinde de Paris’in sorumlu olduğu belirtilmekte. Bölge ülkelerinde “Fransa defol, seni burada istemiyoruz” sloganlarının daha sık duyulmasına sebep olmakta.