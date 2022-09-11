Afrikalılar Kraliçe 2. Elizabeth'e haklarını ‘helal’ etmiyor

İngiliz sömürgesi altında uzun yıllar geçiren Afrikalılar, 2. Elizabeth’in ölümüne üzülmedi. Nijeryalı profesör Uju Anya, “Kimse benden ailemin yarısının öldürülmesinden sorumlu birisi için yas tutmamı beklemesin” dedi. Kenya’da 17 yaşındayken İngilizlere karşı Mau Mau isyanına katılan Gitu Wa Kahengeri de alıkonulduğu kampta yaşadıklarını unutamıyor.
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiliz sömürgesi altında uzun yıllar geçiren Afrikalılar da açıklamalarda bulundu. ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Nijerya kökenli Uju Anya, “Kimse benden ailemin yarısının öldürülmesinden sorumlu birisi için yas tutmamı beklemesin” ifadesini kullandı.
Kenya’da 17 yaşındayken İngilizlere karşı Mau Mau isyanına katılan ve bugün 98 yaşında olan Gitu Wa Kahengeri de Kraliçe’nin ölümüne üzülmeyenlerden. İngiliz güçleri tarafından bir kampta alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve yemek verilmediğini hatırlatan Kahengeri, ülkesinin İngilizler tarafından işgal edildiğinin altını çizdi. İngiliz sömürge rejimi altında yıllarca zulme uğrayan ve tüm ulusal servetleri çalınan Afrikalılar adalet istiyor.