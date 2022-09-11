Dünya Afrikalılar Kraliçe 2 Elizabethe haklarını helal etmiyor
AFRİKA

Afrikalılar Kraliçe 2. Elizabeth'e haklarını ‘helal’ etmiyor

İngiliz sömürgesi altında uzun yıllar geçiren Afrikalılar, 2. Elizabeth’in ölümüne üzülmedi. Nijeryalı profesör Uju Anya, “Kimse benden ailemin yarısının öldürülmesinden sorumlu birisi için yas tutmamı beklemesin” dedi. Kenya’da 17 yaşındayken İngilizlere karşı Mau Mau isyanına katılan Gitu Wa Kahengeri de alıkonulduğu kampta yaşadıklarını unutamıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrikalılar Kraliçe 2. Elizabethe haklarını ‘helal’ etmiyor
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiliz sömürgesi altında uzun yıllar geçiren Afrikalılar da açıklamalarda bulundu. ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Nijerya kökenli Uju Anya, “Kimse benden ailemin yarısının öldürülmesinden sorumlu birisi için yas tutmamı beklemesin” ifadesini kullandı.

Kenya’da 17 yaşındayken İngilizlere karşı Mau Mau isyanına katılan ve bugün 98 yaşında olan Gitu Wa Kahengeri de Kraliçe’nin ölümüne üzülmeyenlerden. İngiliz güçleri tarafından bir kampta alıkonulduğunu, dövüldüğünü ve yemek verilmediğini hatırlatan Kahengeri, ülkesinin İngilizler tarafından işgal edildiğinin altını çizdi. İngiliz sömürge rejimi altında yıllarca zulme uğrayan ve tüm ulusal servetleri çalınan Afrikalılar adalet istiyor.

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
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Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
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İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.<br><br>İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
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DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE<br><br>Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
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Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
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MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI<br><br>Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
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Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
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Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
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ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ<br><br>Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.<br><br>AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
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İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF<br><br>Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

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