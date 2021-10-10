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Afrikalılar olmasaydı Fransa olmazdı

Yıllarca sömürgeleştirdiği Afrika’da istenmeyen adam ilan edilen Fransa’nın lideri Macron’a bir darbe de Malili üniversite öğrencisinden geldi. Geçen hafta “Fransa olmasaydı Mali olmazdı” açıklaması yapan ve büyük tepki toplayan Macron’a cevap veren Afrikalı bir genç, “Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin” ifadeleri ile Fransız lideri adeta yerden yere vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrikalılar olmasaydı Fransa olmazdı
Afrikalı öğrenciler Macron'a tepki gösterdi

Gerek askeri müdahalelerle, gerekse ihtilal yoluyla istikrarsızlaştırarak sömürgeleştirdiği Afrika ülkelerinden ardı ardına tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir darbe de Afrikalı bir üniversite öğrencisinden geldi. Fransa’nın Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenlendi. Zirvedeki tek cumhurbaşkanı olan Macron, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Mali’de kalıcı olmak istemediğini ancak güçlü devlet yoksunluğunun ve yatırım projelerinin olmamasının kendilerini bölgede kalmaya ittiğini ifade etti.

YALAN SÖYLEMEKTEN VAZGEÇİN

Macron, ‘ülkesinin herhangi bir rejimi desteklemek için değil, terörle mücadele etmek için Afrika’da bulunduğunu’ ileri sürdü ve bölgede kalıcı olmak istemediğini belirtti. Bir süre sonra Afrikalı bir üniversite öğrencisi söz alarak Macron’a, “Sahel’de yaşananlar, Libya’da yapılanların bir sonucu. Libya’daki müdahalede Fransa, Afrika Birliği’nin varlığını unuttu. ‘Mali’ye yardım etmek için Mali’deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali’de hükûmet olmayacaktı’ demeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa’nın olmayacağını söylemek istiyorum. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin” cevabını verdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Fransa’nın Mali’yi mağdur pozisyonuna sokarak kendisini kahraman gibi gösterme girişimini de eleştiren genç, “Terörizm sadece Mali’yi tehdit etmiyor, sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın” dedi. Afrikalı gencin sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Macron, cevap olarak, “2013’te Mali’ye kendi çıkarlarımız için gelmedik. Söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata” ifadelerini kullandı.

FRANSA’NIN BEYANI UTANÇ VERİCİ

Tekrar söz alan Afrikalı genç, Fransa’nın Libya’daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı, yabancı askeri müdahalelerin hiçbir zaman sorun çözmediğini hatırlatmak isterim. Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum” dedi. Fransa’nın Afrika’da yardım için bulunmadığını, ortak düşmanla savaşmak için bulunduğunu vurgulayan genç, “Yardım etmek için buradayız demeyi bırakın. Hayır bize yardım etmek için burada değilsiniz. Ortak düşmanımız var. Beraber mücadele ediyoruz. Son günlerde Mali hakkında yapılan açıklamalar utanç verici” sözlerini sarf etti. Öte yandan Fransız lider geçen hafta verdiği bir demeçte, “Fransa olmasaydı Mali teröristlerin eline geçerdi” ifadelerini kullanmıştı. Macron’un krize neden olan sözleri sonrasında Fransa’nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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