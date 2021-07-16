Afrin’de​ kazdıkça ceset çıkıyor: İnfaz edip toplu mezara gömmüşler

Suriye’deki PYD/YPG vahşetinin boyutu her geçen gün büyüyor. Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün önce Afrin’in Yeni Afrin Mahallesi’ndeki boş bir araziye ceset gömüldüğü ihbarı üzerine, bölgede önceki gün yapılan kazıda 15-20 metre genişlikte çuvallar içerisinde 35 cesede ulaşılmıştı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara dün sabah devam edildi. Kazılarda çıkartılan ceset sayısı 68’e ulaştı.
SAYI ARTABİLİR
- Hatay Valisi Rahmi Doğan, dün Antakya Şehitliği’ni ziyaretinde konu ile ilgili açıklama yaptı. Bunun insanlık suçu olduğunun altını çizen ve sayının artabileceğini belirten Doğan, “YPG/PKK terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor” dedi. Geçtiğimiz ay da YPG/PKK’nın Afrin’de bir hastaneyi hedef aldığını ve orada da 14 sivilin can verdiğini hatırlatan Vali Doğan, terör örgütünün sivil halka yönelik saldırılarının sürdüğünü vurguladı:
BU VAHŞETİ GÖRÜN
“Bombalı araçlarla Tel Rıfat ve Münbiç’ten atmış oldukları füzelerle Afrin’de yaşayan sivil vatandaşlarımız taciz edilmekte. Bugün itibarıyla çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor, zaman içerisinde buradaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Ben buradan YPG/PKK terör örgütünü tekrar lanetliyorum, bu insanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini, yerinde gelip izlenmesini talep ediyorum.”
PKK’ya karşı çıkanlar infaz edildi
- Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, bulunan toplu mezarla şoke olduklarını söyledi. HKazı çalışmalarını takip ettiklerini kaydeden Raşid, şöyle konuştu: “Afrinli olarak burada mezar olmadığını biliyoruz. Bu alan mezarlık değil, yerleşim alanı. Boş bir araziye çabuk ve acele olarak gömmüşler. Buralar PKK kontrolündeyken çok insan bilir, onlara karşı çıkanlar kayboldu, infaz edildikleri duyumları vardı. Büyük ihtimalle bu mezarlıkta, kaybolan ve onların karşısında duran şahıslar gömülü.”