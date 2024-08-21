Afrin'de terör saldırısı: Bomba yüklü motosiklet patlatıldı

ABD’li emekli albay ve PENTAGON eski danışmanı Douglas McGregor, Türkiye’yle ilgili skandal bir itirafta bulunarak açıkça Türkiye’ye karşı kin kustu ve alenen tehdit etti. Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesiyle Orta Doğu’da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’li askeri analist McGregor’un Türkiye ile ilgili itirafı ve aleni tehdidi dikkat çekti. McGregor “Türkiye ve İsrail’in de içinde olduğu bir savaş kapıda. Erdoğan Türkiye’yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye’ye