Afrin'de terör saldırısı: Bomba yüklü motosiklet patlatıldı

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu caddede bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
PKK tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.