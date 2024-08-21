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Dünya

Afrin'de terör saldırısı: Bomba yüklü motosiklet patlatıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki sivil yaralandı.

15:46 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu caddede bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı.


Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.


PKK tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor


Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.


Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.




#Afrin
#terör
#suriye
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