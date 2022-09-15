Ağır kayıplar veren Rusya'dan kritik adım: Tacikistan'dan asker sevkiyatı yapılıyor

Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden beri tüm dünyanın gözü kulağı bu bölgede. Savaşa hızlı bir şekilde toprak kazanarak başlayan Rusya, Ukrayna ordusu ve halkının sert direnişi ile birlikte başkent Kiev olan hedefini yalnızca Donbass'a çevirdi. Donbass bölgesinde bir süredir savunma pozisyonunda bulunan Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusu bir çok bölgeden taarruza geçti.