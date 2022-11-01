AGİT Ukrayna'daki iki misyonunu kapatıyor

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Daimi Konseyi’ndeki görüşmelerde Rusya’nın misyonların görev sürelerinin uzatılması konusundaki olumsuz yaklaşımı nedeniyle uzlaşı sağlanamadığı, bu nedenle söz konusu iki misyonun kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna’da aktif faaliyet yürüten her iki misyon ve savaşın başladığı 24 Şubat’tan kısa süre sonra Rus güçleri tarafından alıkonulan 3 AGİT çalışanının durumuna ilişkin AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid’in görüşlerine yer verildi.

Buna göre Polonya Dışişleri Bakanı Rau, her iki saha misyonunun AGİT’in Ukrayna’yı destekleme çabalarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "(İki birim) İç reformların yapılmasına yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak, nesnel bilgiye erişim, diyaloğun olmadığı durumlarda diyaloğun kurulmasını sağlamak gibi görevlerin yanı sıra en zor şartlarda Ukrayna halkının yararına durmaksızın çalışarak önemli bir rol oynamıştır." ifadesini kullandı.

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Rusya'nın karşıt tutumu

"Rusya Federasyonu'nun tutumu nedeniyle iki misyonun görev sürelerinin uzatılması konusunda herhangi bir uzlaşmaya varılamamasından üzüntü duysak da şüphesiz, kapatma kararı, haksız yere gözaltına alınan AGİT görevlilerinin serbest bırakılmasını sağlama kararlılığımızı etkilemeyecektir." görüşünü paylaşan Rau, çalışanların derhal ve ön koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını istedi.

Genel Sekreter Schmid de her iki misyonda da hizmet veren tüm personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.



Söz konusu saha misyonlarının Ukrayna’ya sağladığı katkıların olağanüstü olduğunu vurgulayan Schmid, "Altı ayı aşkın süredir haksız yere ve meçhul koşullarda gözaltında tutulan görevlilerimizin serbest bırakılması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi de yinelemek istiyorum." ifadesini paylaştı.

AGİT'in Ukrayna Özel İzleme Misyonu'nun 3 üyesi altı ayı aşkın bir süredir Donetsk ve Luhansk'ta gözaltında tutuluyor.