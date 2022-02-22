Dünya AGİTten Rusyanın Ukraynadaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama
AVRUPA

AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri resmen tanıma kararı sert bir şekilde kınandı.

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Haber Merkezi AA
AGİTten Rusyanın Ukraynadaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama
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AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, AGİT Sekreteri Helga Schmid, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt ve AGİT Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Roberto Montella'nın ortak açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı.

"Bu adım, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ediyor"

Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı sert bir şekilde kınanırken, "Bu adım, uluslararası hukukun ve temel AGİT ilkelerinin ihlalidir ve Minsk anlaşmalarına aykırıdır." görüşü paylaşıldı.

AGİT üyesi bütün ülkeler gibi Rusya'nın da başkalarının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'yı bu kararı derhal geri almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Rusya'nın bu tanıma kararının gerilimi daha da fazla körükleyeceği gibi bu bölgelerde yaşayan halkları ülkenin geri kalanından yani Ukrayna'dan koparacağı kaydedildi.

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