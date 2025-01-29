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Ahmed Şara: Şam bana fedakâr bir anne gibi göründü

Ahmed Şara: Şam bana fedakâr bir anne gibi göründü

21:0229/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye lideri Ahmed Şara, 8 Aralık'ı Milli Bayram ilan etti.
Suriye lideri Ahmed Şara, 8 Aralık'ı Milli Bayram ilan etti.

Suriye lideri Ahmed Şara, Şam'ın birkaç ay önce kendisine, "Ümmetinizi kurtarın" diye seslenen fedakâr bir anne gibi göründüğünü söyledi. Allah'ın izniyle zincirleri kırdıklarını ifade eden Şara, "İşkence görenler serbest bırakıldı. Halk sevinçle coştu ve yüceldi. Bu açık bir fetih ve büyük bir zaferdi." dedi. Şara, Şam’ın omuzlarından zilletin tozunu silkip büyük zafere ulaştıklarını da ifade etti.

Beşşar Esed
rejimi,
Suriye Milli Güçleri
'nin başlattığı
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile devrildi.

Esed'in ülkeden kaçmasıyla Suriye, 8 Aralık'ta özgürlüğüne kavuştu.

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'nın ülkesinin özgürlüğüne kavuşması nedeniyle bugün bir zafer konuşması gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Ancak Şara'nın, konuşma öncesi kurmaylarıyla gerçekleştirdiği ve ülkenin geleceğiyle ilgili birçok hususun görüşüldüğü toplantının beklenilenden uzun sürmesi nedeniyle Suriye liderinin zafer konuşması haber ajansları tarafından yazılı bir şekilde duyurulmaya başlandı.

"Şam bana fedakâr bir anne gibi göründü"

Şara, bahsi geçen zafer konuşmasında Şam'ın birkaç ay önce kendisine, "Ümmetinizi kurtarın" diye seslenen fedakâr bir anne gibi göründüğünü söyledi.

Allah'ın izniyle zincirleri kırdıklarını ve işkence görenlerin serbest bırakıldığını ifade eden Şara, "Halk sevinçle coştu ve yüceldi. Bu açık bir fetih ve büyük bir zaferdi." dedi.

"Büyük zafere ulaştık"

"Şam’ın omuzlarından zilletin tozunu silkip büyük zafere ulaştık." ifadelerini kullanan Şara'nın 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan ettiği de aktarıldı.



#Ahmed Şara
#Suriye
#Suriye Milli Güçleri
#Özgürlük Şafağı Operasyonu

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