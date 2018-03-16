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Ahmedinejad İranlı komutan Kasım Süleymani'den yardım talep etti

Ahmedinejad Kasım Süleymani'den yardım istedi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısının tutuklanmasının ardından Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'den yardım istedi. Ahmedinejad, İranlı generalden konuya müdahil olmasını istedi.

Haber MerkeziAA
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Hamid Bakayi'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılması üzerine, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye "büyük zulme ortak olmayalım" çağrısı yaptı.

Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben yazdığı ve kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda, İranlı generalden konuya müdahil olmasını istedi.

Devrimci olarak adlandırdığı yardımcısının yargı organları tarafından "kendisi ve Süleymani arasındaki iş ilişkilerini bahane ederek, siyasi amaçlarla ağır bir cezaya çarptırıldığını" savunan Ahmedinejad, Süleymani'ye hitaben "Büyük bir zulme ortak olmayacak şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Yardımcısı Bakayi, "yolsuzluğa karıştığı" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti.

Kararın ardından Bakayi salı günü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.

Hamid Bakayi'nin iddiaları

Bakayi, tutuklanmadan önce 8 Mart'ta şahsi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bazı belgeler yayımlamıştı.

Mahkemenin kendisini "bazı Afrika ülkelerinin liderlerine dağıtılmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aldığı yaklaşık 3,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle" suçladığını belirten Bakayi, "Devrim Muhafızları yetkililerinden kesinlikle herhangi bir para almadığını" ifade etmişti.

Bakayi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye bir mektup gönderdiğini, "Afrikalı liderlere sağlanan 3,5 milyon avro değerindeki parayı zimmetine geçirdiği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıklamasını talep ettiğini" belirtmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu ise salı günü yayımladığı basın açıklamasıyla eski cumhurbaşkanı yardımcısının "mektup" iddiasını yalanlamıştı.

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