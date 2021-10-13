Dünya AİHM cinsel istismar davasını reddetti Vatikanın egemen dokunulmazlığı var
AVRUPA

AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza attı. Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin açtığı davayı, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikanın egemen dokunulmazlığı var
Arşiv

Katolik rahipler tarafından işlenen cinsel istismar nedeniyle Vatikan'a yerel bir mahkemede dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtti. Yerel mahkemenin, rahiplerin suistimalinin Vatikan'a atfedilmeyeceği yönündeki kararını doğrulayan AİHM, Belçika mahkemelerinin haklı olduğunu ve mağdurların mahkemeye erişim hakkından mahrum bırakılmadığını ifade etti.

  • Konu hakkında Vatikan'dan ya da cinsel istismar mağdurlarından henüz yorum gelmedi. Söz konusu 24 kişi, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesindeki rahiplerin bu suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürüyordu.

Özür dilemedi: Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
DÜNYA
Özür dilemedi: Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

216 bin çocuğun cinsel istismar mağdur

Belçika mahkemelerinin, Vatikan'ın egemen bir devlet olarak dokunulmazlığı göz önüne alındığında, yargı yetkisi olmadığına karar vermesinin ardından 24 kişi, AİHM'ye başvurmuştu. Fransa'da da 5 Ekim'de kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporu açıklanmıştı. Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: Günah çıkarmanın gizliliğini gerekçe göstermeyin
DÜNYA
Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: Günah çıkarmanın gizliliğini gerekçe göstermeyin
  • Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: Günah çıkarmanın gizliliğini gerekçe göstermeyin
DÜNYA
Fransa'da hükümet ile psikoposlar arasında 'istismar' gerilimi: Günah çıkarmanın gizliliğini gerekçe göstermeyin
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.