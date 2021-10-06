Özür dilemedi: Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

Louis Vuitton defilesinde protesto: Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş

Ünlü Fransız giyim markası Louis Vuitton'un Paris Moda Haftası kapsamında Louvre Müzesi'nde düzenlenen 2022 İlkbahar Defilesi, sıra dışı anlara sahne oldu. Bir aktivisit mankenlerin yürüdüğü sırada podyuma çıkarak 'Aşırı Tüketim Eşittir Yok Oluş' yazılı pankart açtı.



Protestocunun moda endüstrisindeki aşırı tüketimin çevre üzerindeki etkisini vurguladığı pankartında Les Amis de la Terre (Dünyanın Dostları Derneği), Youth For Climate France ve Extinction Rebellion France olmak üzere iklim değişikliği karşıtı kuruluşların logoları yer aldı.



Defilenin akışını değiştiren aktivist podyuma çıkışından sonra güvenlik görevlileri tarafından önce yere yatırıldı sonra dışarı çıkarıldı. Protestocunun güvenlik tedbirlerini nasıl aştığı bilinmiyor.







