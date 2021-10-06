Dünya Özür dilemedi Papa, Fransada 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
AVRUPA

Özür dilemedi: Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

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Haber Merkezi AA
Özür dilemedi: Papa, Fransada 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
Papa Franciscus istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilemedi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa’nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi.

Papa Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

Korkunç rakam: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru
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Korkunç rakam: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuk cinsel istismar mağduru

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

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