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Dünya AİHM kararını verdi Fransa iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptı
AVRUPA

AİHM kararını verdi: Fransa iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'nın, iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptığı yönünde karar verdi. Mahkeme, Fransa'nın, iltica talebinde bulunan Afgan asıllı N.H, Rus asıllı K.T. ve İran asıllı A.J. için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) insanlık dışı muamele yapılmamasını içeren 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Haber Merkezi AA
AİHM
AİHM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da iltica talebinde bulunan 4 kişinin, aylarca kötü ve insanlık dışı şartlarda yaşamaya maruz bırakıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.

  • Mahkeme, Fransa'nın, iltica talebinde bulunan Afgan asıllı N.H, Rus asıllı K.T. ve İran asıllı A.J. için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) insanlık dışı muamele yapılmamasını içeren 3'üncü maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Rus asıllı S.G. için ise AİHS'in 3'üncü maddesinin ihlal edilmediği ifade edilen kararda, Fransız yetkililerin yasal zorunlulukları yerine getirmediği ve söz konusu kişilerin aylarca sokaklarda hiçbir gelir olmadan, tedaviye erişemeden ve temel ihtiyaçlarını gideremeden yaşamalarından sorumlu olduğu belirtildi.

Kararda, söz konusu kişilerin insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı vurgulandı.

Kararda Fransa'nın, K.T'ye 12 bin avro ve A.J'ye 10 bin avro manevi, N.H'ye ise 10 bin avro manevi, 2 bin 396,80 avro maddi tazminat ödemesi gerektiği kaydedildi.

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