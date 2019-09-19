Kalabalıklardaki yalnızlığa kiralık çözüm

Japonya dünyanın en kalabalık ve teknoloji bakımından en gelişmiş ülkelerinden sadece biri ancak yalnızlığa sunduğu çözüm ise çok farklı.

Japonya nüfusunun yaş ortalamasının yükselmesi yeni arayışları da beraberinde getirdi.

Hızla gelişen teknoloji tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da insanlığı yalnızlığa itiyor. Japon halkı yaşadığı soruna çözüm üretme konusunda farklı yöntemlere başvuruyor.

Bunlardan biri de kiralık aile uygulaması. Son yılların trendi haline gelen 'kiralık aile ' uygulaması farklı fiyat opsiyonları ile hizmet veriyor.

"Family Romance" adı verilen uygulama söz konusu hizmet konusunda Japonya'nın sınırlarını aşarak dünya genelinde bir üne kavuşmuş durumda.

Doğum günü kutlamak isteyen genç, ailesi tarafından terkedilen kadın, 70 yaşını aşmış yaşlı bir adam her biri bu uygulamayı hayatının bir alanında bu uygulamayı kullanıyor.

Japonya'nın yaşlı nüfusu giderek artıyor ve insanların çoğu yalnız ölüyor. Çoğunun doktoru ve bakıcısı olmasına rağmen aileleri yok.

'Kedi kiralama' uygulaması diğer bir tercih olarak yalnızlıktan şikayet edenlerin hizmetine sunuluyor.

Kiralık çocuk ve eş siparişi

Kazushige Nishida, Family Romance’i arayarak akşam yemeğinde ona eşlik edecek bir eş ve bir kız çocuk siparişi verdi. Sipariş formuna kızının ideal yaşını yazdı ve eşinin fiziksel görünümünü tarif etti: 1.50 cm boyunda ve biraz dolgun. Toplam tutar 4 bin yen, yani yaklaşık 370 dolar.

Kiralık ailesi Kazushige Nishida'ya gerçek bir akşam yemeği sıcaklığını yaşatmayı vaad ediyor.

Nishida, onlara hala eski eşinin ve kızının isimleri ile seslense ve yemekler aile yemeği havasında geçse de kadınların bir yerde rol yapmayı bıraktıklarını ve kendi benliklerine geri döndüklerini söylüyor.

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Bu yaşananlar sadece teatral bir oyundan daha fazlasına dönüşüyor.

Söz konusu uygulamanın gerçekte insanların yalnızlığına nasıl bir çözüm getireceği ise merak konusu.

Family Romance nedir?

2009’da böyle bir şirket açmaya karar veren Ishii Yuichi, ilk adım olarak akılda kalıcı bir isim düşünmeye başladı. Hayali aileye dair deyimleri araştırırken Freud’un kendi ebeveynlerinin sahte, gerçek ebeveynlerinin asil ya da soylu olduğunu düşünen çocuklar üzerine 1909’da yazdığı “Nevrotiklerin Aile Romansı” (“The Family Romance of Neurotics”) makalesine denk geldi. Freud’a göre bu fantezi çocuğun ebeveynleri ile ilgili kaçamadığı, acı veren hayalkırıklığı ile başetme yöntemidir. Eğer ebeveynler küçük çocuklarına sonsuza kadar tümgüçlü, cömert ve yıkılmaz gözükürlerse hiç kimse bağımsızlaşamaz; yine de bu kadar sevilen varlıkların ani ve onarılamaz kaybına nasıl dayanır insan? “Aile romansı”, çocuğun “yeni ve aristokrat” ebeveynler atayarak bu ideale bir süre daha tutunmasını sağlar – ki Freud’un yazdığı gibi, yeni ebeveynlerin mükemmel özellikleri her zaman “mevcut ve mütevazı olanların sahici anılarından türer.” Bu anlamda, çocuk ebeveynlerden “kurtulmaz” da onları “yüceltir” ve ebeveynleri daha iyileri ile değiştirme projesinin kendisi “sadece çocuğun babasının ona erkeklerin en güçlüsü ve soylusu, annesinin ise en tatlı ve sevgi dolu kadın olarak geldiği eski mutlu günlere duyduğu hasretin bir ifadesidir.” cümlelerinden yola çıkarak markasının ismine karar verdi.

cümlelerinden yola çıkarak markasının ismine karar verdi. Yuichi, Family Romance’ı yetenek ajansı ve teknoloji danışmanlığı ile beraber, yedi ya da sekizi sadece Family Romance için olmak üzere, yirmi tam mesaili çalışanla yürütüyor. Serbest çalışan yaklaşık 1200 oyuncunun verisine sahip.

Family Romance, gelirinin yaklaşık yüzde yetmişini düğün gibi tek seferlik büyük organizasyonlardan elde ediyor. Geri kalanı Kazushige Nishida’nınki gibi yıllarca sürebilen kişisel ilişkilerden gelebiliyor.

Family Romance isimli insan kiralama şirketinin kurucusu ve çalışanı olan Ishii Yuichi.

Kurucusu olduğu şirkette aynı zamanda çalışan Yuichi, 2009’dan bu yana 100 kadına kocalık yaptığını söyledi. Bunların altmış kadarı hala devam eden işler. Kariyerinin başlarında bir ara aynı anda on aile ile çalışıyordu. Bu, sürdürülebilir bir iş yükü değildi. “Omuzlarınızda başka birinin hayatı varmış gibi hissediyorsunuz,” dedi.

Yuichi yaşadığı tecrübelerinden birini şu sözlerle anlatıyor;

"Kiralama yöntemi ile babası rolüne girdiğim çocuklar beni gerçek babası sanıyor veya onun yerine koyuyor. Belirlenen saatin sonunda onlardan ayrılmak zorunda olduğumu söyleyince gitmemi istemiyorlar ve bana sarılıp ağlıyorlar."

Fiziksel temasın yasak olduğu uygulamada bir oyuncunun aynı anda beşten fazla rolde oynaması yasak.

"Client Partners" adlı bir firma Family Romance dışında hizmet veren şirketlerden biri.

Günlük 54 liraya hizmet veriyor

'Amca kiralama' uygulaması, Takanobu Nishimot, 2012 yılında açtığı internet sitesi üzerinden bu uygulamanın öncülüğünü üstlenmiş durumda. Günlük yaklaşık 900 randevu talebi alan Nishimot, bazen bir kafede kahve içmek üzere bazen akraba ziyareti yapan bir yakın bazen de kariyer ve gelecekler konusunda gençlere bilgi veren bir bilge rolünde oluyor.