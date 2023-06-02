Airbnb New York Belediyesine dava açtı

"Bu yönetim, bölge sakinleri için güvenliği ve toplum içinde yaşanabilirliği ve kalıcı konut stokunu korumaya, konaklama sektörümüzün toparlanmaya ve gelişmeye devam etmesini sağlamaya kararlıdır. Kısa süreli kiralamalara ilişkin kurallar, yıllardır net ve 2022 tescil kararı da Belediye Meclisi tarafından usulünce kabul edildi."