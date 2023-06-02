Airbnb New York Belediyesine dava açtı
Kısa dönem kiralama ve konaklama hizmeti sunan dijital platformlardan Airbnb, "kısa süreli ev ve oda kiralamalarını kısıtladığı" gerekçesiyle New York Belediyesine dava açtı. Airbnb, New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek olan tescil kararının "aşırı ve baskıcı" olduğu, "kısa süreli kiralamalara kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle Manhattan'daki eyalet mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.
Kısa süreli kiralamalara ilişkin kurallar yıllardır net
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Sözcüsü Jonah Allon ise Belediye Meclisinin kararı değerlendireceğini aktararak, şunları kaydetti:
New York Belediyesinin tescil kararı temmuzda yürürlüğe girecek
Airbnb, kısa süreli kiralama reklamlarını yasakladığı gerekçesiyle 2016'da New York Belediyesi aleyhinde dava açmış ve Belediyenin ilgili kararın uygulanmayacağını açıklaması üzerine davayı geri çekmişti. İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesini yasaklayan kararı alındı.
New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek tescil kararı uyarınca ev sahiplerinin evde yaşayanları bildirmesi, imar planı ve tadilat yönetmeliklerine uymasını zorunlu tutuyor.