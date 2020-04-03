Dünya AK Parti Kadın Kolları koronavirüse karşı harekete geçti Halkın psikolojisi ölçülüyor
KORONAVİRÜS

AK Parti Kadın Kolları koronavirüse karşı harekete geçti: Halkın psikolojisi ölçülüyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, Türkiye genelinde telefon ile gerçekleştirdiği ankette kadınlara salgının halka psikolojik etkilerini sordu, önlemler konusunda önerilerini aldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak çalışma sonucu, atılması gereken adımlar ele alınacak. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yaptıkları çalışmayı anlattı. Youtube’da ‘Eğitim Ailede Başlar’ adında bir seminer düzenleyeceklerini söyleyen Çam, “Özellikle ev ortamında, psikolojiyi sağlam tutmak adına arkası yarın gibi belli dakikalarda hem gönüllerini rahatlatabilecekleri hem de çocuklarla daha rahat iletişim kurabilecekleri bir çalışma olacak” dedi. “İkinci çalışmamız hem anneler hem çocuklar için evdeyken neler okuyabileceklerine yönelik” diyen Çam, “İzlenebilecek filmler ve belgesellerin listesini çıkardık. Evde daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için neler yapabilirler bunları bir program dahilinde kendilerine ilettik. Evde oynanabilecek oyunlar, çocuklarıyla yapabilecekleri aktivitelerle ilgili de bilgiler verdik” şeklinde konuştu.Bütün üyelere ulaşmak için yeni sistem kurduklarını söyleyen Çam, şunları aktardı: “4 milyon 700 bin üyesi olan kadın kollarıyız. Her birine ulaşıp evde kalmalarını sağlasak, bilinç düzeylerini arttırsak bile memleket için faydalı olduğunu düşünüyorum”

BAKANLIKTAN DESTEK HATTI

  • Sağlık Bakanlığı, vatandaşların kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için tüm illerde “Psikososyal Destek Hattı” kurdu. Ekipler, her il için ayrı belirlenen, “covid19bilgi. saglik.gov.tr” adresindeki telefon hatları üzerinden vatandaşlara ve sağlık personeline destek olacak.

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