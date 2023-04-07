İsrail güçlerinin önceki günkü Mescid-i Aksa baskını İslam dünyasının tepkisini çekerken dün yine baskın yaşandı. Fanatik Yahudileri Mescid-i Aksa’nın avlusuna sokan İsrail polisi, Filistinlilerin mescide girişini engelledi. Baskınlar Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edildi. İsrail medyası, Netanyahu hükümetini, “İsrail tarihinin en aşırı hükümeti” olarak niteledi. BM’den ise baskın görüntüleri için “şok ve dehşet edici” yorumu geldi.