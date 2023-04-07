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Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Gazze Şeridi’ne yönelik başlatılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" ifadelerini kullandı.

09:22 . 7/04/2023 Cuma
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İşgalci İsrail'in iki gündür süren Mescid-i Aksa ablukasının ardından dün başlattığı saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler geliyor.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıya ilişkin,
"Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır"
dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden,

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.


İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir...


Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.




#İsrail
#Gazze
#saldırı
#Mescid-i Aksa
#AK Parti
1 saat önce
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