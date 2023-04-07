AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
İşgalci İsrail'in iki gündür süren Mescid-i Aksa ablukasının ardından dün başlattığı saldırıya siyasilerden peş peşe tepkiler geliyor.
Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden,
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir...
Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.