Akdeniz'de göçmen faciası: En az 20 kişi kayıp

2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
Akdeniz yine bir göçmen faciasına daha sahne oldu. Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere denize açılan göçmen teknesi battı. İtalya açıklarında batan teknede bulunan yedi göçmen kurtarılırken en az 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 7 kişi kurtarılırken, 20 kişi kayboldu.
Akdeniz
'de yine göçmen faciası yaşandı.
Libya
'dan
İtalya'
ya gitmek üzere açılan bir göçmen teknesi İtalya açıklarında battı.
En az 20 göçmen kayıp
En az 20 göçmen kayıp
İtalya'ya bağlı
Lampedusa Adası
'nın belediye başkanı
Filippo Mannino
yaptığı açıklamada, 7 göçmenin kurtarıldığını, en az 20'sinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Mannino, "
Kıyıya ulaşamadılar. Bu zavallı insanların bu kadar yakın olmalarına rağmen ulaşamadıklarını bilmek daha da yürek parçalayıcı
" dedi.
Teknenin pazartesi Libya'ya bağlı Zuvare'den açıldığı öğrenildi.
24 bin 500 göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu
24 bin 500 göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu
Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu Libya ve Tunus'tan yola çıkan teknelerde meydana geldi.
#Akdeniz
#Göçmen
#Tekne
#Lampedusa Adası
#İtalya