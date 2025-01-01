Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Akdeniz'de göçmen faciası: En az 20 kişi kayıp

Akdeniz'de göçmen faciası: En az 20 kişi kayıp

18:221/01/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)

Akdeniz yine bir göçmen faciasına daha sahne oldu. Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere denize açılan göçmen teknesi battı. İtalya açıklarında batan teknede bulunan yedi göçmen kurtarılırken en az 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 7 kişi kurtarılırken, 20 kişi kayboldu.

Akdeniz
'de yine göçmen faciası yaşandı.
Libya
'dan
İtalya'
ya gitmek üzere açılan bir göçmen teknesi İtalya açıklarında battı.

En az 20 göçmen kayıp

İtalya'ya bağlı
Lampedusa Adası
'nın belediye başkanı
Filippo Mannino
yaptığı açıklamada, 7 göçmenin kurtarıldığını, en az 20'sinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Mannino, "
Kıyıya ulaşamadılar. Bu zavallı insanların bu kadar yakın olmalarına rağmen ulaşamadıklarını bilmek daha da yürek parçalayıcı
" dedi.

Teknenin pazartesi Libya'ya bağlı Zuvare'den açıldığı öğrenildi.

24 bin 500 göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu Libya ve Tunus'tan yola çıkan teknelerde meydana geldi.



#Akdeniz
#Göçmen
#Tekne
#Lampedusa Adası
#İtalya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: TÜİK aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark...