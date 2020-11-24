Akdeniz'de korsanlık

Doğu Akdeniz’de önceki gece büyük bir skandal yaşandı. Libya’ya yardım götüren Türk bandıralı gemi Alman fırkateyni tarafında zorla alıkonulup arandı.

Alınan bilgiye göre, Türk bandıralı “ROSELINA-A” gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul’dan demir alarak Libya’ya hareket etti. Gemi, önceki gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Theodoros Mikropoulo’nun sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durduruldu.

Theodoros Mikropoulo

GÜNDEM Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar

HELİKOPTERDEN İNDİLER

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye’den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni’nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. Personelin helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni’nin “ROSELINA-A” gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

GÜNDEM Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez

GEMİ İNSANİ YARDIM TAŞIYOR

Geminin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye’den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı.

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ANKARA HAREKETE GEÇTİ

Gemi, Misrata Limanı’na doğru seyrine devam ederken Türkiye’nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Güvenlik kaynakları da konuya ilişkin yaptıkları değerlendirmede, İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını “hukuka aykırı bir davranış” olarak nitelendirdi. Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz’de ağır deniz şartlarına maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle “açık denizlerin serbestisi” ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı.

FRANSA DA DENEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da Türk kargo gemisi Fransızlar tarafından durdurulmaya çalışılmıştı. Libya’ya giden Çirkin adlı kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kalmıştı.

Tartışmalı harekat

İrini Harekatı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz’de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor. 2292 No’lu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.

Hukuksuzluğu itiraf ettiler

İrini Operasyonu Komuta Merkezi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gemiye Türkiye’nin izni olmadan çıktıklarını kabul etti. Açıklamada, İrini Operasyonu’nun bayrak devletinin onayını almak için “iyi niyetle çaba sarf ettiği” iddia edilirken, şu ifadelere yer verildi: “Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı’nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı."

AB ve Almanya’ya nota

Ankara’daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İrini Operasyonu’nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır.” ifadesine yer verildi. Bakanlıktan gün içinde yapılan açıklamada da, silahlı unsurların gemiye çıkılarak uzun saatler süren bir “denetleme” yaptığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

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HUKUK DIŞI MÜDAHALE

AB’nin ne meşru Libya Hükümetiyle ne ülkemizle ne de NATO’yla istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtının tarafsızlığı tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya’ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standart ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez. İrini operasyonu taraflıdır. Darbeci Hafter’e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır.

Yapılan haydutluk

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Bu yapılan açıkça düşmanca bir harekettir, bunun adını koyalım. Alman ve Yunan karar vericiler işin içindedir. Çünkü gemi Alman gemisidir, taktik komutan Yunanlı komutandır. İki karar verici Türkiye’ye karşı düşmanca harekette bulunmuştur. Yapılan bildiğiniz denizde haydutluktur. Açıkça saldırılıyor, helikopter geliyor. Burada Türk bayrağına karşılık bir haydutluk yapılmıştır. Alman hükümeti Türkiye’den özür dilemelidir. AB de Türkiye’ye şu mesajı vermiş oldu, ben seninle beraber değilim diyor. Bakın orada personele resmen, utanmasa neredeyse güç kullanacak. Küstah adamlar! Personel de direniyor, onları da tebrik ediyorum. Bunun affedilir yanı yok" diyerek, yaşananlara sert tepki gösterdi.

İşte çifte standart

Libya’ya ağırlıklı olarak gıda maddesi taşıyan Türk gemisine, ‘terör operasyonu’nu andırır şekilde baskın yapan Alman özel timlerinin çifte standardı da ortaya çıktı. Aynı tim, bir hafta önce İskenderiye’den yine Libya’ya mal taşıyan Panama bandıralı gemide kontrol yaparken mürettebatı güvertede toplayıp, son derece yumuşak bir şekilde kontrol etmişti. İreni Harekatı internet sayfasında yer alan bu fotoğraflar, Alman timinin Türk mürettebata son derece sert ve insanlık dışı davrandığını da gösteriyor. Yine aynı sitede verilen bilgide; Panama bandıralı gemideki kontrolün yumuşak ve işbirliği içerisinde geçtiği vurgulanıyor. Her türlü nezaketi gözeten Alman timi, kendi verdikleri bilgiye göre Panama gemisinde operasyon düzenlerken koronavirüs nedeniyle maske kullanmayı da ihmal etmedi. Buna karşılık Türk gemisine baskında Alman timinin mürettebatla yakın temasa girdiği ve maske kullanmadığı görülüyor.

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Oktay’dan tepki

Hukuka aykırı şekilde yardım gemisine zorla girerek arama yapan Alman özel timleri, gemi personelini silahla tehdit etti.