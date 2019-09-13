Dünya Akdenizde Suud-Rum ittifakı
ORTADOĞU

Akdeniz’de Suud-Rum ittifakı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı ABD-İsrail tarafından kurulan Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır bloğuna Suudi Arabistan da resmen dahil oldu. Suud rejimi önceki gün Kıbrıs Rum Kesimi’ne tarihte ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndererek “Türkiye’ye karşı birlik” mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahimel-Assaf (sol) Nikos Hristodulidis (sağ)
İbrahimel-Assaf (sol) Nikos Hristodulidis (sağ)

Lefkoşa’ya giden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile başbaşa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Biz Kıbrıs’ın meşruluğunu ve egemenliğini destekliyoruz. Ayrıca, Kıbrıs konusunda özellikle Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kararları destekliyoruz. Tarafların sorunları barışçıl yollarla çözmesini umuyoruz. Kıbrıs’ı desteklemeye devam edeceğiz. AB ve Güney Kıbrıs’la ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.

DESTEĞİNİZ VAZGEÇİLMEZ

Güney Kıbrıs’a Suudi bir bakanın ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin önemini vurgulayan Rum Bakan Hristodulidis ise “Münhasır ekonomik bölgemizdeki son gelişmeler ve özellikle Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve saldırgan davranışları dikkate alındığında, Suudi Arabistan gibi ülkelerin dayanışma ve desteği vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

KERVANDA MISIR DA VAR

Kıbrıslı Rumlarla Doğu Akdeniz’i paylaşma konusunda yakın işbirliğine girişen bir diğer ülke de Mısır oldu. Mısır Savunma Bakanı General Muhammed Zeki ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Lefkoşa’da biraraya geldi. Doğu Akdeniz’in konuşulduğu görüşmede Rum Savunma Bakanı ve mevkidaşı, Akdeniz’de Türkiye’ye karşı askeri işbirliğini konuştu. Temasa ilişkin açıklama yapan Rum bakan Angelidis, Mısır ve GKRY arasında savunma konusunda gelişen ilişkilerin bir parçası olarak doğalgaz arayışı çerçevesinde güvenliği artırmak için bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Doğu Akdeniz’de güvenlik meselesinin ele alındığını belirten Angelidis, Rum Yönetimi, Mısır ve Yunanistan arasında ortak askeri tatbikatlar ve savunma konularında ilişkilerin geliştirileceğini aktardı. Bu üç ülkenin savunma bakanları, Akdeniz’deki askeri tatbikata hazırlık için önümüzdeki ay Kahire’de buluşacak.

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