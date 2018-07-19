Dünya Akın İpeke Londrada ev hapsi
AVRUPA

​Akın İpek'e Londra'da ev hapsi

Akın İpek'e Londra'da ev hapsi

Firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi. İpek'in pasaportuna da el konuldu. İngiltere Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, Koza Altın’ın İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmederek İpek'in aleyhine karar vermişti.

Haber Merkezi AA
Firari FETÖ'cü Akın İpek, Londra'da görüntülenmişti.
Firari FETÖ'cü Akın İpek, Londra'da görüntülenmişti.

Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi. pasaportuna da el konuldu.

İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasaklandı.

Akın İpek'in cep telefonunu 24 saat boyunca açık tutması da hükme bağlandı.

FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, geçtiğimiz hafta Londra'da görüntülenmişti. Ofisi Londra'nın lüks bir semtinde bulunan İpek'in adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanması da dikkati çekmişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, firari FETÖ'cü Akın İpek'in aleyhine karar verdi

FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
OYNAT 02:17
FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor. Ofisi kentin gözde semtlerinde bulunan İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.
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İgiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti.

İngiliz mahkemesi izin vermedi

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.

  • Alınan kararda, İpek’in şirkete ait on milyonlarca doları, gizlice saklamasının banka dekontları ve diğer belgelerle kanıtlanmasının etkili olduğu bildirildi.

Yargıç Morgan, İpek’in kendi hukuki masraflarını karşılayacak mali güce sahip olduğu karar verdi. FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

  • İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.
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