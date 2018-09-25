Dünya Akın İpekin davası bugün
AVRUPA

Akın İpek'in davası bugün

FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek için Türkiye'nin başlatmış olduğu hukuki süreç devam ediyor. Londra'da ev hapsi verilen ve pasaportuna da el konulan İpek'in iadesi için açılan dava bugün görülecek.

Haber Merkezi Reuters
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, geçtiğimiz hafta Londra'da görüntülenmişti. Ofisi Londra'nın lüks bir semtinde bulunan İpek'in adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanması da dikkati çekmişti.
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, geçtiğimiz hafta Londra'da görüntülenmişti. Ofisi Londra'nın lüks bir semtinde bulunan İpek'in adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanması da dikkati çekmişti.

İngiltere'de yaşayan, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek Türkiye'nin iade talebi kapsamında başlayan hukuki süreç sonucu bugün Londra'da hakim karşısına çıkacak.

Londra'da lüks içinde yaşadığı görüntülenen FETÖ'cü Akın İpek'in iadesi için açılan dava bugün görülecek.

Londra'da yaşayan FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek’in pasaportuna 2 ay önce İngiliz devleti tarafından el konulmuştu.

Daha önce Londra'da görüntüleri ortaya çıkan Akın İpek'in lüks içinde bir hayat yaşadığı görülüyordu. Bugün iade talebi doğrultusunda İngiliz yargısı tarafından yargılanacak olan Akın İpek gitmemek için her türlü yolu deniyor.

İade duruşması 3 gün sürebilir

İngiliz basınına da konuşan İpek, İngiltere hükümeti ve devletine çağrıda bulunarak gitmemesi için yalvarmaya başladı. İade duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği de belirtiliyor.

2015'te Londra'ya gitti

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle 25 Ekim 2015'te 18 şirketine el konulan Akın İpek'in, 30 Ağustos 2015'te Londra'ya gittiği belirlenmiş, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

24 Mart 2014'te Londra'da Koza LTD isimli şirketi kuran İpek, Ankara'da devam eden 2 önemli davanın sanıkları arasında yer alıyor.

  • İpek, 45 sanıklı Koza-İpek Holding davasında "Terörizmin finansmanı, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi usul kanununa muhalefet, Güveni kötüye kullanmak, Özel belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İpek, iadesi talep edilen FETÖ çatı davasında da ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
OYNAT 02:17
FETÖ’cü Akın İpek Londra’da krallar gibi yaşıyor
FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da lüks içinde yaşamayı sürdürüyor. Ofisi kentin gözde semtlerinde bulunan İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.
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Akın İpek'e Londra'da ev hapsi
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Akın İpek'e Londra'da ev hapsi

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