Dünya Aksada yangın 53 yıldır devam ediyor
ORTADOĞU

Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralyalı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından yakılmıştı. Kıble Mescidi’nde meydana gelen yangında, Selahaddin Eyyübi'nin minberi dâhil, tüm eserler kül olmuştu. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Aksa'da yaşanan ihlallerle bugün yangın başka şekilde devam ediyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksada yangın 53 yıldır devam ediyor
Arşiv

Mescid-i Aksa, 53 yıl önce 21 Ağustos 1969’da Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı. Mescidin güney kesimindeki “Kıble Mescidi” olarak bilinen doğu bölgesinde meydana gelen yangında, aralarında “Selahaddin el-Eyyübi’nin Minberi” olarak bilinen tarihi eser de olmak üzere tüm eserler yanıp kül olmuştu. Aradan geçen 53 yılın ardından Harem-i Şerif’in içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, “Aksa’da günlük olarak gerçekleştirilen ihlallerle bugün yangın başka şekilde devam ediyor” dedi.

GEÇ OLMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlara dikkati çeken Kisvani, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın altında ve çevresinde yürüttüğü kazıların da yangının bir başka boyutu olduğunu söyledi. Kazıların, Mescid-i Aksa’nın batı ve güney duvarlarının çatlamasına neden olduğunu aktaran Kisvani, uluslararası yasalara ve kararlara aykırı olması nedeniyle Birleşmiş Milletlerin (BM) bu kazıları durdurması gerektiğini kaydetti. İsrail’in bu kazılarının tarihe ve tarihi eserlere zarar verdiğini ifade eden Kisvani, bütün bu ihlallerinin dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurgulayarak hepsinin sorumluğunun İsrail’e ait olduğunu belirtti. “Yahudilerin acımasız saldırıları karşısında Aksa’yı korumak Arap ve tüm İslam aleminin görevidir” ifadelerini kullanan Kisvani, her şey için çok geç olmadan harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
DÜNYA
Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak

Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
OYNAT 00:59
Mescid-i Aksa'dan dünyaya seslenen kadın: Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz
Filistinli bir kadın Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusundan tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Yaşlı kadın, 'Ramazan ayının sabah namazında kadınlara gaz bombaları attılar. Ey Araplar, ey Müslümanlar neredesiniz? İşgalci İsrail'e karşı Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Beş yaşındaki çocuk bile işgalci Yahudi yerleşimcilerin ne yaptığını biliyor. Biz Filistinliler olarak bu toprakların sahibiyiz. Ben yaşlı bir kadın olarak canımı Mescid-i Aksa ve topraklarımız için vermeye hazırım. Allah'a hamdolsun topraklarımızı kimseye bırakmayacağız.' dedi.


30 tonluk kayanınaltında sıkışmıştı

30 tonluk kayanın
altında sıkışmıştı

​11 yaşındaki çocuğun cesedi 30 saat sonra sudan çıkartıldı.
Kadıköyde gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

​Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı kazandı.
Yeni ekonomik modelde taşlar yerine oturuyor

Yeni ekonomik modelde taşlar yerine oturuyor

​Borçlanma maliyeti iki ayda %50 düştü
Hava 'muhalefeti' yaşamadı

Hava 'muhalefeti' yaşamadı

​İstanbul Havalimanı'nda 2 yılda 1 milyona yakın uçuş gerçekleşti.
Fiyatları 3 ay dondurdu

Fiyatları 3 ay dondurdu

​Fransa'da enflasyonla topyekun mücadele.

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.
Fabrikalar Almanya'dan taşınacak

Fabrikalar Almanya'dan taşınacak

​Yüksek enerji fiyatları Alman sanayiini vurdu.
Çift ehliyetle 8 saat sınırı aşılıyor

Çift ehliyetle 8 saat sınırı aşılıyor

​TIR şoförlerinin takograf oyunu.
Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

​Dünün sabotajcıları bugünün baskıncıları.
Hatalı sollama 5 can aldı

Hatalı sollama 5 can aldı

​2 eski belediye başkanı ve profesör kazada öldü.
Dönersen 10 yıl sonra ev senin

Dönersen 10 yıl sonra ev senin

​Suriyeli sığınmacılar için inşa edilen konutlar yükseliyor.
Kitap çok kütüphanem yok

Kitap çok kütüphanem yok

​İş insanı Murat Ülker'in yazıları kitaplaştırıldı.
Taraftar <br>çılgına döndü

Taraftar
çılgına döndü

Fenerbahçe taraftarı uzun süre tepki gösterdi.

'​Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere sadece acıyoruz.'

​Olay yerine gelen itfaiye de kaza yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.