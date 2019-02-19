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ORTADOĞU

Aksa'ya kilit

İsrail, Kudüs’te işgal ve baskınlarla gerilimi tırmandırıyor. İşgal polisi dün Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. Harem-i Şerif’teki Müslümanlar ve vakıf görevlileri de darp edildi. Kapılar birkaç saat kapalı kaldıktan sonra açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları kapatıldı.
Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları kapatıldı.

İşgalci güç İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayından sonra açıklayacağı ilan edilen İsrail-Filistin Barış Anlaşması öncesinde harekete geçti. Bu çerçevede işgalci güç, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı hedef alan, işgal, el koyma ve baskın gibi terör eylemlerini her geçen gün tırmandırıyor. İsrailli bakanlar, milletvekilleri beraberinde fanatik Yahudiler olmak suretiyle Mescid-i Aksa’ya baskınlar düzenlerken, İsrail polisinin de, Müslümanları Mescid- i Aksa’ya kilit vurmakla tehdit ettiği gözleniyor. Kudüs’teki Filistin ve İslam varlığını hedef alan bu girişimlere dün bir yenisi daha eklendi. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. Birkaç saat kapalı tutulan Mescid-i Aksa’nın kapıları daha sonra yeniden açıldı.

İBADET EDEN MÜSLÜMANLARA SALDIRI

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki Müslümanlara ve vakıf görevlilerine saldırarak darbettiğini, aralarında Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin bulunduğu birçok Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti. Olayların İsrail polisinin dün Rahmet Kapısı’nı zincirlemesine tepki gösteren Filistinlilerin, zincirleri kırmasının ardından meydana geldiğini belirten Kisvani, “Bunun üzerine İsrail polisi de Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı ve Harem-i Şerif’in avlusunda Filistinlileri kovalamaya başladı” dedi.

  • Zulüm üstüne zulüm
  • Öte yandan İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli bir aileyi 65 yıldır yaşadıkları evlerinden zorla çıkardı. İçinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu. Filistinli ailenin 65 yıl önce, Batı Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edilmesinin ardından Doğu Kudüs'teki eve taşındığı ortaya çıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, aileyi evden çıkarmadan önce baba Hatem Ebu Asab'ı darbetti sonra gözaltına aldı. İsrail, "Gaiplik Yasası" ve evlerin ya da toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

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