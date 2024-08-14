Aksa’yı basıp ayin yaptılar

Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa etmeyi hedefleyen Siyonistler, bölgeyi "Tapınak Dağı" olarak adlandırıyor. Ürdün'ün İslami Vakıflar Dairesi veya Vakıf, El Aksa yerleşkesini yönetirken İsrail güvenlik kontrolünü elinde tutuyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak Yahudilerin cami yerleşkesinde dua etmeleri yasaklanmıştı. Ancak bazı aşırı sağcı İsrailliler, hassas statükoyu bozmak amacıyla dua etmelerine izin verilmesi gerektiğini savunuyor. Baskın sırasında demeç veren ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir, “Şu anda Tisha B'av'daki Tapınak Dağı'ndayız. Bugün tapınağımızın yıkılışını anıyoruz. Şunu kabul etmeliyiz ki egemenlik ve kontrol ile ilgili önemli gelişmeler var. Yahudiler dua ediyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız buna izin vermek. Fakat başka şeyler de söylemek istiyorum. Bu savaşı kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Ne Doha’ya ne Kahire’ye (müzakerelerin yapıldığı yerler) gitmeyeceğiz. Onları yenilgiye uğratacağız, dizlerinin üzerine çöktüreceğiz” dedi. Aksa'daki baskına başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelirken BM ve AB'den de kınama mesajı paylaşıldı