Aksa'yı ele geçirme provası

Terör devleti İsrail ve Yahudi yerleşimci teröristler, İbrani Meşale Festivali bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da terör estirdi. Filistinlilere yönelik baskı ve tahrikleri artıran fanatik Yahudiler, işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'yı bastı. Mescid-i Aksa'nın Fas kapısı kapatılarak Müslümanların girişi engellenirken, işgalciler bununla da yetinmedi. Filistinlilerin yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi de festival kapsamında kapatıldı. Kutlama için mahalle sakinlerinin 2 geniş arazisine el konuldu.

KAPILARI KAPATTILAR

İsrail güçleri ve Yahudi işgalciler, İbrani Meşale Festivali bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskı ve tahrik gerçekleştiriyor. 26 Mayıs günü yaklaşık 450 fanatik Yahudi, işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'da Talmud ibadetlerini gerçekleştiren işgalciler, fotoğraf ve video çekimi yaptı. Bu sırada Mescid-i Aksa'nın Fas kapısı kapatıldı, Müslümanların girişi yasaklandı. Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın kapılarına konuşlanan İsrail polisi çok sayıda Filistinli vatandaşın içeri girmesini engelledi ve bu da ibadet edenlerin sayısında önemli bir düşüşe neden oldu.

ŞEYH CERRAH'TA KUTLAMA

Meşale Festivali kutlamaları bahanesiyle Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi de kapatıldı. Yüzlerce işgal polisi mahalleye konuşlandı, kontrol noktaları ve demir bariyerler kuruldu. Kutlamaların yapılması için de mahalle sakinlerine ait iki geniş araziye el konuldu. Mahalle sakinlerine birkaç gün boyunca arabalarını park etmeme uyarısı yapıldı. Şeyh Cerrah'ta kutlamalar yapan Yahudi işgalciler, Filistinlileri tahrik etmeye çalıştı. İsrailli sömürgeci çetelerin, gece geç saatlere kadar devam eden yüksek sesli müzik eşliğinde, festivali kutlama bahanesiyle mahalle sakinlerini kışkırttığı bildirildi.

TEVHİD VE FİLİSTİN BAYRAĞINI YAKTILAR

Yüzlerce İsrailli polis memurunun yoğun varlığı karşısında evlerinde hapsolmuş hisseden, işgalcilerin provokasyonları ve saldırılarıyla karşı karşıya kalan bölge sakinlerinin ise birçoğu silahlı olan işgalciler mahalleye gelirken, özellikle evleri ve güvenlikleri konusunda endişelendiği öğrenildi. Uzun zamandır Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerine el koymaya çalışan işgalciler ile ev sahipleri arasında mahkeme devam ederken, Yahudiler sık sık buraya gelerek tahrikler gerçekleştiriyor. Diğer yandan El Halil'de de işgalciler, Meşale Festivali kutlamaları sırasında, başta Filistin Bayrağı, Tevhid sancağı ve Filistinli pek çok grubun bayraklarını bir araya getirerek ateşe verdi.

KUDÜS'TE İŞGALCİ TERÖRÜ

Bir yanda Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Kudüs'te de Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor. Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana Kudüs'te 63 Filistinli işgal güçleri ve fanatik Yahudiler tarafından şehit edildi. 187 kişi ise İsrail güçlerinin canlı mermi ve gaz bombaları ile düzenlediği saldırılarda yaralandı. Bin 405 kişi gözaltına alındı, 213 kişiye hapis cezası verildi. Toplam 27 bin 219 işgalci tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinlilere ait 151 ev ve iş yeri yıkıldı.







