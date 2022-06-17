Al Jazeera: Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermi İsrail ordusuna ait

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin baskınını takip ederken başından vurulan deneyimli muhabirinin ölümüne yol açan merminin görüntüsünü yayımladı.

Askeri uzmanların görüşlerine dayandırılan araştırma haberinde, inceleme sonucu, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan yeşil uçlu merminin, zırhı delmek için tasarlandığı ve M4 tüfeğinde kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca merminin İsrail güçleri tarafından kullanılan 5.56 milimetre kalibreli mermilerden olduğu ortaya konuldu.

Şirin Ebu Akile

Kurşunun Ebu Akile'nin taktığı miğfere isabet ettikten sonra deforme olduğuna işaret edilen haberde, kullanılan mermi türü, kalibresi ve bu tür mermileri ateşleyen silahlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için olay 3D teknolojisiyle simüle edildi.

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"Herhangi bir asker onu kullandığında..."

Aynı haberde, "Uzmanlar, merminin ABD'de tasarlandığını ve üretildiğini söyledi" notu paylaşıldı.

Ürdünlü eski Tümgeneral Fayez al-Dwairi,

dedi.

"Bu mühimmat, İsrail ordusu tarafından kullanılıyor. Herhangi bir asker onu kullandığında kesin bir hedef için kullanır. Avlamak, öldürmek ister. Onu kullanmanın başka bir yolu yok"

Daha ayrıntılı inceleme için merminin Filistin yönetiminde kalacağı kaydedildi.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

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FOTOĞRAF 11 Filistinli Başsavcı Ekrem el-Hatib, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını basın toplantısıyla açıkladı. İsrail güçlerinin Cenin kentinde gazetecilerin bulunduğu yeri doğrudan ve net şekilde görebildiğini aktaran Hatib, orada bulunan tüm gazetecilerin \"basın\" yazılı yelek giydiğini söyledi. \"İsrail güçleri, Şirin Ebu Akile'nin de aralarında bulunduğu gazetecilere herhangi bir ön uyarı yapmadan ateş açtı.\" diyen Hatib, askerlerden birinin, kaçmaya çalıştığı sırada Ebu Akile'yi başından vurduğunu kaydetti. Soruşturma neticesinde Ebu Akile'yi öldüren merminin zırh delici bir demir parçası içerdiğinin kanıtlandığını aktaran Başsavcı, gazetecinin ölüm sebebinin, beynindeki yırtılma olduğunu, bunun da Ebu Akile'nin kaçma halinde bulunduğunu gösterdiğini belirtti. Başsavcı Hatib, \"Şirin'i öldüren merminin özellikleri, bir keskin nişancının silahından ateşlendiğini gösteriyor.\" dedi. İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİNİN EBU AKİLE'Yİ KATLETMESİ<br><br>Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde \"basın\" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu. Ebu Akile'nin katliyle ilgili soruşturmanın sonuçları paylaşıldı: Keskin nişancı kurşunuyla öldürüldü Filistin Başsavcılığı; Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, İsrailli keskin nişancı tarafından uyarı yapılmaksızın vurularak katledildiğini açıkladı. BiP'te paylaş

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