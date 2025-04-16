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Alaska'da yanardağ alarmı

Alaska'da yanardağ alarmı

04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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En büyük endişenin patlamadan dolayı şehre savrulacak küller olduğu vurgulandı.
En büyük endişenin patlamadan dolayı şehre savrulacak küller olduğu vurgulandı.

Alaska'da, patlamak üzere olan bir yanardağ nedeniyle alarm durumuna geçen yaklaşık 300 bin kişi, uyarıların ardından koruyucu ekipman stoklamaya başladı. Spurr Dağı'nda son dönemde yüksek sismik aktivite yaşadığı belirtildi. Alaska Volkan Gözlemevi (AVO), Spurr Dağı'nda huzursuzluğun devam ettiğini kaydetti. Sismik aktivite uzun süredir yüksek seyrettiği, geçen gün ise yanardağın altında zaman zaman küçük, sığ volkanik depremler tespit edildiği aktarıldı. Yetkililer, artan sismik aktivitenin, Spurr Dağı'nın altından yükselen magmanın, çevredeki kayalarda gerilim ve çatlamalara yol açarak depremlere yol açtığının bir işareti olduğunu dikkat çekti.


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