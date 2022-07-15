Dünya Albayrak Grubu Bakü limanında yeni projelere imza attı
ASYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu Bakü limanında yeni projelere imza attı

Bakü Limanı, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden olan ve inşaat, sanayi ve medya alanlarında önemli deneyime sahip şirketlerini kendi çatısı altında birleştiren Albayrak Grubu'yla işbirliği anlaşması imzaladı. Yeni anlaşmayla birlikte hem yeni iş istihdamının yaratılmasına olanak sağlanacak hem de Azerbaycan ekonomisine katma değer kazandıracak olan Bakü Limanı'na daha fazla yük çekilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu Bakü limanında yeni projelere imza attı
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı QSC’nin CEO'su Taleh Ziyadov yeni projelere imza attı.

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı QSC’nin CEO'su Taleh Ziyadov ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın imzaladığı anlaşmaya göre, tarafların Bakü limanının teknik altyapısını geliştirme konusunda anlaştıkları, Bakü limanın daha fazla yük alımı ve operasyonel bir biçimde yüklerin elleçlenmesi gibi önemli çalışmalarla ilgili işbirliği yapılacak.

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AZERBAYCAN ÜZERİNDEN TRANSİT GEÇİŞ

Tarafların attığı imzalarla birlikte, Albayrak Grubu, Bakü Limanı ile 'Ro-Ro' ve gübre terminallerinde bir arada çalışacak, diğer önemli alanlarda da yakın işbirliği yapacak. Yeni işbirliği anlaşmasıyla, lojistik ve tedarik zinciri alanında yük taşıyıcıları için en rahat ve istikrarlı koşulları oluşturulması, Azerbaycan üzerinden transit geçişin sağlanması amaçlanıyor.

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak
Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak

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ORTA ASYA'DAN AVRUPA'YA UZANACAK

Ayrıca, Orta Asya ülkelerinden Avrupa ve Türkiye’ye taşınan kargo hacminde kısa vadeli bir artışı da desteklenecek, modern lojistik çözümler uygulayarak operasyonel bir şekilde çalışma sağlanacak. Yeni anlaşmayla birlikte, hem yeni iş istihdamının yaratılmasına olanak sağlanacak, hem de Azerbaycan ekonomisine katma değer katacak olan Bakü Limanı'na daha fazla yükün çekilecek.

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