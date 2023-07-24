Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı

Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Turkic World ve Yeni Şafak Rusça’nın yeni ofisi açıldı. Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca açılışın ardından tvnet’e özel açıklamalarda bulundu.
Yeni Şafak Rusça’nın ofisinin açılmasından heyecan ve gurur duyduklarını belirten Karaca,
“Hafta sonu Şuşa'da Global Medya Forum’daydık. Dünyanın 50 farklı ülkesinden gazetecilerle birlikte çok güzel bir foruma katıldık. Evvela Azerbaycan hükumetinin buradaki bu stratejik planlamasını çok yerinde buluyor kutluyorum.
Çok verimli bir program olduğunu söyleyerek başlayayım. Bunun dışında biz Albayrak Medya Grubu olarak iki yıl önce Trend medya ajansıyla birlikte Türk devletlerinin ortak ajansı gibi lanse ettiğimiz bir projeye başladık. Projenin ismi Turkic.World. Burada ilk önce Azerbaycan ve Türkiye arasında başlayan bu ortaklık daha sonra Kazakistan Kırgızistan Özbekistan ve Türkmenistan'ın katılımıyla ciddi bir büyüme gösterdi.
Bugünde burada ilk defa Bakü'de Turkic.World'ün ilk ofisini açıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer Türk devletlerinin başkentlerinde muhtelif yerlerinde diğer ofisleri açmayı ümit ediyoruz. Biz Türk devletlerinin birbirleriyle olan iletişimini üçüncü taraflar üzerinden almaları gerektiği konusunu çok önemsiyoruz. Bunun önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki gelişecek palazlanacak çok fazla alan var. Ama bu bir başlangıç. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kitlelere ulaşacağımızı ümit ediyoruz”
dedi.
‘Geniş bir ağda birleştirmeyi amaçlıyoruz’
‘Geniş bir ağda birleştirmeyi amaçlıyoruz’
Turkic.World’le birlikte Yeni Şafak Rusça'nın da bu ofiste yayınlarını sürdüreceğini dile getiren Karaca,
“Yeni Şafak olarak Türkiye'de dört farklı yabancı dilde tek yayın yapan medya kuruluşuyuz. İlk önce biz İngilizce yayına başladık daha sonra Arapça daha sonra Fransızca ve en sonda Rusça yayınla birlikte bunu devam ettiriyoruz. Özellikle Türkiye'nin gündemini haberlerini ve dünyanın Türkiye'ye bakışını oradaki muhabirlerimizle anlaşmalı muhabirlerimizle geniş bir ağda birleştirmeyi amaçlıyoruz”
diye konuştu.
‘Amacımız hızlıca bir gelişim ve büyüme sağlamak’
‘Amacımız hızlıca bir gelişim ve büyüme sağlamak’
Gelecekte Türk devletlerinin başkentlerinde ofisler açmayı planladıklarını belirten Karaca sözlerini şöyle sürdürdü:
- “Özellikle Türkiye’nin gündeminin ve haberlerini ve dünyanın Türkiye’ye bakışını , oradaki anlaşmalı muhabirlerimizle geniş bir ağda birleşmeyi amaçlıyoruz. Ana stratejimiz sosyal medya üzerinden hızlıca bir gelişim ve büyüme sağlamak. Bu senenin başında yatırımlarımızı hızlandırdık. Ancak deprem ve seçim yoğunluğundan ötürü geri planda kalmıştı. Yaz ayları itibarıyla ofisimizi açtık. Önce ekibimizi kuvvetlendirdik. Şu anda 40 kişilik bir ekibe sahibiz bu sayıyı 80 kişiye tamamlamayı hedefliyoruz. Medya alanında özellikle yabancı dillerde 3 yıl içinde büyümek ve kendinden bahsedilebilir bir kuruluş olmak gibi hedefimiz var.”
‘Farklı ülkelerde ofis açma planlarımız var’
‘Farklı ülkelerde ofis açma planlarımız var’
Karaca, dört dil dışında Yeni Şafak’ın yeni dillerde faaliyet gösterip göstermeyeceği sorusuna ise,
“Şu anda kısa vadeli planlarımız içinde yeni bir dil yok. Ancak başka ülkelerde, Kazakistan, Kırgızistan, Afrika, Gine gibi ülkelerde ofis açma planlarımız var. Bunları da 2024’ün sonlarında doğru konuşabiliyor oluruz”
cevabını verdi.
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12 dakika önce