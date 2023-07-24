Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı

Bugünde burada ilk defa Bakü'de Turkic.World'ün ilk ofisini açıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer Türk devletlerinin başkentlerinde muhtelif yerlerinde diğer ofisleri açmayı ümit ediyoruz. Biz Türk devletlerinin birbirleriyle olan iletişimini üçüncü taraflar üzerinden almaları gerektiği konusunu çok önemsiyoruz. Bunun önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki gelişecek palazlanacak çok fazla alan var. Ama bu bir başlangıç. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kitlelere ulaşacağımızı ümit ediyoruz”