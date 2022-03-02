Dünya Aleksis Çiprastan, Türkiye ile diyalog çağrısı
AVRUPA

Aleksis Çipras'tan, Türkiye ile diyalog çağrısı

Syriza lideri Çipras, Başbakan Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. Çipras, Ankara ile diyalogdan yana olunması gerektiğine dikkat çekti.

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Haber Merkezi AA
Aleksis Çiprastan, Türkiye ile diyalog çağrısı
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Yunanistan Parlamentosu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları görüşüldü.

Ülkedeki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, parlamentodaki konuşmasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin dış politikasını eleştirdi.

UKRAYNA KRİZİ VE ANKARA İLE DİYALOG AÇIKLAMASI

Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin önemine vurgu yapan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir." dedi.

TÜRKİYE UYARISI: ISRARINIZ YANLIŞ

"Atıl diplomasi stratejisi seçiminizi haklı çıkarmak için Türkiye'nin sözde izole edildiğine ilişkin yanılsamalı anlatımınızda ısrar etmeniz yanlıştır." diyen Çipras, "Siz ve iktidar yanlısı basın organlarının, Türkiye'nin gelişmelerden faydalanarak Yunanistan ile kriz çıkaracağına ilişkin öngörülerde bulunması yanlıştır." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE İLE DİYALOG KAPISINI KAPATMADIM

Çipras'ın konuşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hükümetine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savundu.

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