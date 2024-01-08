|
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği oldu

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6'ncı Genel Kurulunda yapılan oylamanın sonucu Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanı belli oldu. Buna göre oyların yüzde 91,51'ini alan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Birliğin Başkanlığına seçildi.

23:02 - 8/01/2024 Pazartesi
AA
Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği
Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, yapılan oylamada Birliğin Başkanlığına seçildi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6'ncı Genel Kurulunda yapılan oylamanın sonucu birliğin Facebook sayfasından paylaşıldı.

Buna göre oyların yüzde 91,51'ini alan Karadaği, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin yeni başkanı oldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin dün başlayan 6'ncı Genel Kurulunun 11 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Genel Kurula, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez dahil 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın alim, düşünür ve akademisyen katılıyor.

Ali Muhyiddin el-Karadaği kimdir?

Prof. Dr. Karadaği, Irak'ın Süleymaniye kentinin Karadağ bölgesinde 1949'da dünyaya geldi.

Süleymaniye ve Bağdat'ta önemli din adamlarının yanında eğitim alan Karadaği, Bağdat'ta aynı zamanda İmam Azam Fakültesi'nde okuyarak burayı yüksek dereceyle bitirdi.

Karadaği, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Katar vatandaşlığı da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, 1995 yılında profesörlük unvanını aldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten Birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, merhum Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürün katılımıyla kurulmuştu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50'den fazla İslam alimleri heyeti barındıran Birliğe 2018 yılına kadar Yusuf el-Karadavi başkanlık ediyordu.

Onun ardından göreve gelen Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni'nin 2022 yılında istifasının ardından Habib Salim Sekaf el-Cufri başkanlığa seçilmişti.



#Ali Muhyidden el-Karadaği
#Dünya Müslüman Alimler Birliği
#Katar
#Doha
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Defne yapağı yakılırsa bakın neler oluyor: Mucizevi sır karşısında ağzınız açık kalacak!