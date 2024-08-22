Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte

“Sürecin iyi bir şekilde sonuçlanmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte tabi sadece Büyükelçiliğimiz değil, Madagaskar Dışişleri Bakanı Sayın Rasata Rafaravavitafika’nın da çok katkısı oldu. Sizin durumunuzu bizzat takip etti. Yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Kendisine de bu vesileye buradan da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabi yerel halkın da desteği oldu. Yardım faaliyetinde bulunan bir derneğin başındasınız. Yaptıklarınız Toliara’da belli ki amacına ulaşmış, hayırlı işler yapıyorsunuz. Halkın desteği de size baya bir katkıda bulundu. Sizi bugün burada ağırlıyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok çok geçmiş olsun.”