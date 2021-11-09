Aliya’nın arkadaşına veda

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç, edebiyete uğurlandı. Çengiç için cenaze töreni başkent Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde yapıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çengiç’in Bosna Hersek’in milli kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından biri olduğunu ifade ederek “Rahmetli İzetbegoviç ile birlikte Bosna Hersek’in büyük zulüm ve işgalden kurtulması için verdiği mücadele hepimizin gönüllerinde ve hafızalarındadır” dedi.
Cenaze töreninin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Çengiç’in cenazesi, aile kabristanının bulunduğu Ocak kentinde defnedildi.Çengiç, Bosna Hersek’te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilmişti.
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Halkına bağımsız bir devlet bırakmak için ömrünü adayan, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce hayatını 19 Ekim'de hayatını kaybetti.<br><br>
8 Ağustos 1925 Samac doğumlu olan Aliya İzzetbegoviç, ömrü boyunca Bosna Hersek’in bağımsızlığı için mücadele etti.<br><br>
Avrupa’ya aldırış etmeden, bilinçli bir Müslüman toplumu inşa etmek için uğraşan İzzetbegoviç, Batı'da verdiği mücadele ile adını duyurdu.<br><br>
Gençlik yıllarında Müslümanların eşit haklar elde etmesi amacıyla ‘Genç Müslümanlar’ teşkilatını kurdu.<br><br>
1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabı ile siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı.<br><br>
Aliya İzzetbegoviç hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu.<br><br>
1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnakların liderliğini üstlendi.<br><br>
Cephe komutanı olarak mücadele vermekten asla kaçınmadı. En yakın şahitleri de omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları oldu.<br><br>
Boşnak milletinin kimliği ve Bosna Hersek devleti onun geride bıraktığı en büyük eserlerdir.<br><br>
İzzetbegoviç, savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı, 19 Ekim 2003'te ise hayata veda etti.<br><br>
Bosna şehitlerinin yanına defnedilme arzusu yerine getirildi. Sahip olduğu mezar nişanı dahi onun mütevazı kişiliğini ortaya koyuyor. Aliya İzzetbegoviç’in mezar taşında Abdullah yani Allah'ın kulu yazıyor. Hemen altında ise Boşnakça olarak o meşhur sözüne yer verilmiş: \"Allah'a yemin olsun ki, köle olmayacağız.\"<br><br>
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